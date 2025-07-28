Падение «Чёрного ястреба»: «Искандер» сбил один из двух вертолётов Black Hawk на Украине
Mash: ВС РФ уничтожили один из двух вертолётов Black Hawk на Украине
ВС РФ уничтожили вертолёт «Чёрный ястреб», используемый разведкой Украины. Обложка © Telegram / Mash
Один из двух украинских вертолётов «Чёрный ястреб» UH-60 Black Hawk, используемых Главным управлением разведки Украины для доставки диверсантов, был уничтожен ракетой «Искандер». В ночь на 27 июля российские войска нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины, использовав более 100 беспилотников «Герань-2», сообщает Telegram-канал Mash.
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Атака, начавшаяся вечером, была направлена на Черкасскую, Полтавскую, Черниговскую и Сумскую области. Предполагается, что одной из ключевых целей был аэродром в Староконстантинове, где, возможно, происходила разгрузка западного вооружения, включая ЗРК Patriot.
В операции также участвовал стратегический бомбардировщик Ту-95МС, выпустивший крылатые ракеты Х-101. Атака проводилась в два этапа: сначала волна дронов подавляла системы ПВО, а затем применялось высокоточное оружие. Удары также были нанесены по складам боеприпасов в различных областях Украины.
Ранее Life.ru рассказал, что наши парни смогли ликвидировать ключевые объекты инфраструктуры, связанные с использованием ударных дронов дальнего действия типа «Лютый» ВСУ. ВС РФ ударили «Искандерами» и «Геранью». В итоге ВС РФ разгромили пусковую установку ударных БПЛА дальнего действия самолётного типа.