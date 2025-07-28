МиГ-31 в небе: Российские асы атаковали важный объект «‎Кинжалами» и наделали шума на Украине

На Украине объявлена воздушная тревога из-за пусков российских гиперзвуковых ракет Х-47М2 «Кинжал». Как сообщают мониторинговые паблики Незалежной, предполагаемой целью является ключевой аэродром ВСУ, расположенный в Староконстантинове Хмельницкой области.

Концентрации ударных БПЛА замечена в районе военного объекта. Мониторинговые ресурсы Украины также пишут о вероятных пусках крылатых ракет с бортов Ту-95МС и взлёте МиГ-31К. Там отмечают повторный пуск трёх «Кинжалов» в направлении Житомирской и Хмельницкой областей.