Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 06:09

МиГ-31 в небе: Российские асы атаковали важный объект «‎Кинжалами» и наделали шума на Украине

На Украине заявили о пуске ракет Кинжал по аэродрому ВСУ в Староконстантинове

Обложка © Wikipedia / Strefich

Обложка © Wikipedia / Strefich

На Украине объявлена воздушная тревога из-за пусков российских гиперзвуковых ракет Х-47М2 «Кинжал». Как сообщают мониторинговые паблики Незалежной, предполагаемой целью является ключевой аэродром ВСУ, расположенный в Староконстантинове Хмельницкой области.

Концентрации ударных БПЛА замечена в районе военного объекта. Мониторинговые ресурсы Украины также пишут о вероятных пусках крылатых ракет с бортов Ту-95МС и взлёте МиГ-31К. Там отмечают повторный пуск трёх «Кинжалов» в направлении Житомирской и Хмельницкой областей.

Официальных сведений от Минобороны РФ не поступало. Но в 7:51 (совпадает с мск) воздушная тревога взвыла в Киеве, а всего через минуту охватила все регионы Украины.

«Штыркнуть нас»: Комбат «Птиц Мадьяра» вышел на связь после удара по командирам ВСУ на совещании
«Штыркнуть нас»: Комбат «Птиц Мадьяра» вышел на связь после удара по командирам ВСУ на совещании
BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar