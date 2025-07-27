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Регион
27 июля, 14:07

«Штыркнуть нас»: Комбат «Птиц Мадьяра» вышел на связь после удара по командирам ВСУ на совещании

Командир СБС Бровди: ВС РФ атаковали совещание командиров отрядов БПЛА ВСУ

Мадьяр и командиры подразделений БПЛА ВСУ. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Роберт Бровди (Позывной Мадьяр)

Мадьяр и командиры подразделений БПЛА ВСУ. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Роберт Бровди (Позывной Мадьяр)

Российские военные нанесли удар по командирам украинских подразделений беспилотников прямо время совещания. Один из участников встречи, командующий Силами беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр, вышел на связь и сообщил об атаке в соцсети.

«Мы оценили вашу попытку штыркнуть нас всех вчера одновременно», — написал командир элитной украинского спецбатальона «Птицы Мадьяра» («Птахи Мадьяра»).

По данным Мадьяра, на встрече присутствовали руководители 427-го, 429-го и 20-го отдельных полков беспилотных сил, а также командир батальона 79-й штурмовой бригады. Бровди не стал раскрывать детали происшествия, включая возможные потери.

Мадьяр у штурвала: Почему Зеленский боится нового командующего армии дронов ВСУ Роберта Бровди
Мадьяр у штурвала: Почему Зеленский боится нового командующего армии дронов ВСУ Роберта Бровди

Сегодня координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев сообщил о ночном российском ударе по учебному центру ВС Украины в Николаевской области. Также были поражены цели в Одесской и Харьковской областях. При атаке применялись ракеты и БПЛА.

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Юрий Лысенко
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