«Штыркнуть нас»: Комбат «Птиц Мадьяра» вышел на связь после удара по командирам ВСУ на совещании

Российские военные нанесли удар по командирам украинских подразделений беспилотников прямо время совещания. Один из участников встречи, командующий Силами беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр, вышел на связь и сообщил об атаке в соцсети.

«Мы оценили вашу попытку штыркнуть нас всех вчера одновременно», — написал командир элитной украинского спецбатальона «Птицы Мадьяра» («Птахи Мадьяра»).

По данным Мадьяра, на встрече присутствовали руководители 427-го, 429-го и 20-го отдельных полков беспилотных сил, а также командир батальона 79-й штурмовой бригады. Бровди не стал раскрывать детали происшествия, включая возможные потери.