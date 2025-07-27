Российские военные ударили по тренировочной базе ВСУ в Николаевской области

Российские военные нанесли удар по учебному центру ВСУ в Николаевской области, заявил координатор местного подполья Сергей Лебедев. По его словам, ночные взрывы в районе Татарбунар, Балаклеи и под Одессой стали следствием атак с применением беспилотников и ракет.

«Тактическая цель: удары по прибрежной логистике, складам, перевалочным базам на фоне поступления западной помощи, включая боеприпасы и топливо. Удары по югу также могут быть элементом давления на украинское командование и демонстрацией возможности блокады портов. В Николаевской области удар нанесён по тренировочной базе ВСУ», — написал Лебедев в своём телеграм-канале.