Российские военные ударили по тренировочной базе ВСУ в Николаевской области
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Российские военные нанесли удар по учебному центру ВСУ в Николаевской области, заявил координатор местного подполья Сергей Лебедев. По его словам, ночные взрывы в районе Татарбунар, Балаклеи и под Одессой стали следствием атак с применением беспилотников и ракет.
«Тактическая цель: удары по прибрежной логистике, складам, перевалочным базам на фоне поступления западной помощи, включая боеприпасы и топливо. Удары по югу также могут быть элементом давления на украинское командование и демонстрацией возможности блокады портов. В Николаевской области удар нанесён по тренировочной базе ВСУ», — написал Лебедев в своём телеграм-канале.
Ранее стало известно, что в Николаеве уничтожили цех по производству беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил Лебедев, свидетели зафиксировали не менее трёх мощных взрывов на территории предприятия, причём один из них вызвал дополнительную детонацию. На этом объекте осуществлялась сборка различных БПЛА, включая «Байрактары».