Меньше дронов для ВСУ: Цех по сборке «Байрактаров» уничтожен в Николаеве

В ночь с 23 на 24 июля в Николаеве был уничтожен цех, где собирали беспилотники, включая турецкие «Байрактары». Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Николаев: ночью был уничтожен цех по производству БПЛА», — заявил Лебедев.

По данным Лебедева, информаторы насчитали минимум три взрыва на территории завода, один из которых сопровождался мощной повторной детонацией. На предприятии производилась сборка различных типов беспилотников, в том числе турецких «Байрактаров». Это серьёзный удар по военной инфраструктуре Николаева.