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24 июля, 08:03

Меньше дронов для ВСУ: Цех по сборке «Байрактаров» уничтожен в Николаеве

Подпольщик Лебедев: Цех по производству беспилотников уничтожен в Николаеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Vorobiov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Vorobiov

В ночь с 23 на 24 июля в Николаеве был уничтожен цех, где собирали беспилотники, включая турецкие «Байрактары». Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Николаев: ночью был уничтожен цех по производству БПЛА», — заявил Лебедев.

По данным Лебедева, информаторы насчитали минимум три взрыва на территории завода, один из которых сопровождался мощной повторной детонацией. На предприятии производилась сборка различных типов беспилотников, в том числе турецких «Байрактаров». Это серьёзный удар по военной инфраструктуре Николаева.

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Ранее сообщалось, что в результате взрывов в Николаеве вспыхнули пожары на складах двух предприятий. Пожары добавили сложности к ситуации после серии мощных взрывов на территории завода, где собирали беспилотники.

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Милена Скрипальщикова
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