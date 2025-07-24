Меньше дронов для ВСУ: Цех по сборке «Байрактаров» уничтожен в Николаеве
Подпольщик Лебедев: Цех по производству беспилотников уничтожен в Николаеве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Vorobiov
В ночь с 23 на 24 июля в Николаеве был уничтожен цех, где собирали беспилотники, включая турецкие «Байрактары». Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Николаев: ночью был уничтожен цех по производству БПЛА», — заявил Лебедев.
По данным Лебедева, информаторы насчитали минимум три взрыва на территории завода, один из которых сопровождался мощной повторной детонацией. На предприятии производилась сборка различных типов беспилотников, в том числе турецких «Байрактаров». Это серьёзный удар по военной инфраструктуре Николаева.
Ранее сообщалось, что в результате взрывов в Николаеве вспыхнули пожары на складах двух предприятий. Пожары добавили сложности к ситуации после серии мощных взрывов на территории завода, где собирали беспилотники.