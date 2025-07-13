Второй город на Украине за сутки оказался частично обесточен после взрыва

В Николаеве, на юге Украины, после взрыва наблюдаются перебои с электроснабжением в некоторых районах. Информацию предоставило издание «Страна.ua».

В Сети распространилось видео, на котором запечатлён густой чёрный дым, поднимающийся над местом взрыва. Судя по всему, после попадания снаряда произошел взрыв, спровоцировавший пожар. По информации издания, на место инцидента прибыли пожарные расчёты. Цель атаки остаётся неизвестной.