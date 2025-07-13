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Регион
13 июля, 18:48

Второй город на Украине за сутки оказался частично обесточен после взрыва

«Страна.ua»: В Николаеве после взрыва наблюдаются перебои с электроснабжением

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

В Николаеве, на юге Украины, после взрыва наблюдаются перебои с электроснабжением в некоторых районах. Информацию предоставило издание «Страна.ua».

В Сети распространилось видео, на котором запечатлён густой чёрный дым, поднимающийся над местом взрыва. Судя по всему, после попадания снаряда произошел взрыв, спровоцировавший пожар. По информации издания, на место инцидента прибыли пожарные расчёты. Цель атаки остаётся неизвестной.

Серия взрывов прогремела сразу в нескольких регионах Украины
Серия взрывов прогремела сразу в нескольких регионах Украины

Ранее сегодня сообщалось, что в Сумах частично пропал свет после взрыва. Причины и масштабы отключения, а также информация о возможных пострадавших, пока не известны.

Наталья Демьянова
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