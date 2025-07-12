Серия взрывов прогремела сразу в нескольких регионах Украины

В ночь на 12 июля на территории Украины произошла масштабная серия взрывов — удары зафиксированы как в восточном, так и в западном регионах страны. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости» со ссылкой на официальные заявления.

Согласно информации, в Харькове было слышно не менее десяти взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Взрывы произошли ранним утром, после чего воздушная тревога, ранее объявленная по всей стране, была отменена.

Несколькими часами ранее взрывная волна прокатилась по западной части страны. Под удары попали Луцк, Львов и Черновцы. В этих регионах, а также в десятках других областей, включая Киевскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Сумскую и Ивано-Франковскую, была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали и в Киеве.

Подробности последствий ударов и наличие пострадавших пока официально не сообщаются.