Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 14:42

В Сумах частично пропал свет после взрыва

В Сумах прогремел взрыв, город частично обесточен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ganna Zelinska

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ganna Zelinska

В Сумах произошёл взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

В городе наблюдаются перебои с электроэнергией. Причины и масштабы отключения, а также информация о возможных пострадавших, пока не известны. Ранее в Сумской области звучала воздушная тревога.

В гражданке с оружием: ВСУ пытаются сбежать из Сумской области под видом мирных жителей
В гражданке с оружием: ВСУ пытаются сбежать из Сумской области под видом мирных жителей

Ранее сообщалось, что для укрепления позиций в Сумской области ВСУ направили туда значительное число колумбийских наёмников. Российские силовые структуры подтверждают эту информацию данными радиоперехватов и обнаруженными телами иностранных боевиков в лесах региона.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar