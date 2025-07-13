В Сумах частично пропал свет после взрыва
В Сумах прогремел взрыв, город частично обесточен
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В Сумах произошёл взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».
В городе наблюдаются перебои с электроэнергией. Причины и масштабы отключения, а также информация о возможных пострадавших, пока не известны. Ранее в Сумской области звучала воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что для укрепления позиций в Сумской области ВСУ направили туда значительное число колумбийских наёмников. Российские силовые структуры подтверждают эту информацию данными радиоперехватов и обнаруженными телами иностранных боевиков в лесах региона.