В Сумах частично пропал свет после взрыва

В Сумах произошёл взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

В городе наблюдаются перебои с электроэнергией. Причины и масштабы отключения, а также информация о возможных пострадавших, пока не известны. Ранее в Сумской области звучала воздушная тревога.