ВСУ попытались закрыть брешь в Сумской области наёмниками
РИАН: Киев укрепляет позиции в Сумской области за счёт наёмников из Колумбии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova
Для укрепления обороны в Сумской области Украина перебросила туда значительное число колумбийских наёмников. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«В Сумскую область ВСУ перекинули большое количество подразделений, состоящих из колумбийцев. Причём это не только данные радиоперехватов, но уже и их тела находят на позициях в лесопосадках», — рассказал собеседник РИА «Новости».
Собеседник отметил, что наёмники выполняют не только роль «помощников» для решения локальных проблем, но и задействуются в более масштабных и стратегически важных операциях.
Ранее сообщалось о пропаже практически всей второй штурмовой роты 425-го отдельного штурмового полка ВСУ на сумском направлении. Связь с украинскими бойцами внезапно прервалась. Сейчас их местонахождение остаётся неизвестным.