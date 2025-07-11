Для укрепления обороны в Сумской области Украина перебросила туда значительное число колумбийских наёмников. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В Сумскую область ВСУ перекинули большое количество подразделений, состоящих из колумбийцев. Причём это не только данные радиоперехватов, но уже и их тела находят на позициях в лесопосадках», — рассказал собеседник РИА «Новости».

Собеседник отметил, что наёмники выполняют не только роль «помощников» для решения локальных проблем, но и задействуются в более масштабных и стратегически важных операциях.