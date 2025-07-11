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Регион
11 июля, 06:10

ВСУ попытались закрыть брешь в Сумской области наёмниками

РИАН: Киев укрепляет позиции в Сумской области за счёт наёмников из Колумбии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Для укрепления обороны в Сумской области Украина перебросила туда значительное число колумбийских наёмников. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В Сумскую область ВСУ перекинули большое количество подразделений, состоящих из колумбийцев. Причём это не только данные радиоперехватов, но уже и их тела находят на позициях в лесопосадках», рассказал собеседник РИА «Новости».

Собеседник отметил, что наёмники выполняют не только роль «помощников» для решения локальных проблем, но и задействуются в более масштабных и стратегически важных операциях.

Штаб батальона ВСУ дезертировал в полном составе из-за наступления Армии России под Сумами
Штаб батальона ВСУ дезертировал в полном составе из-за наступления Армии России под Сумами

Ранее сообщалось о пропаже практически всей второй штурмовой роты 425-го отдельного штурмового полка ВСУ на сумском направлении. Связь с украинскими бойцами внезапно прервалась. Сейчас их местонахождение остаётся неизвестным.

Мария Любицкая
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