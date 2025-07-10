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Регион
10 июля, 05:36

Штаб батальона ВСУ дезертировал в полном составе из-за наступления Армии России под Сумами

Штаб батальона ВСУ дезертировал в полном составе на Сумском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

В одном из подразделений ВСУ в Сумской области, где наступает Армия России, зафиксировано дезертирство всего штаба батальона. Об этом сообщили в российских силовых структурах, не предоставив дополнительных деталей.

«150-е бригады показали свою полную небоеспособность на Сумском направлении, а в одном из подразделений дезертировал весь штаб батальона во главе с командиром», — отметил собеседник ТACС.

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Ранее сообщалось о пропаже практически всей второй штурмовой роты 425-го отдельного штурмового полка ВСУ на сумском направлении. Связь с украинскими бойцами внезапно прервалась. Сейчас их местонахождение остаётся неизвестным.

Наталья Афонина
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