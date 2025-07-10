Штаб батальона ВСУ дезертировал в полном составе из-за наступления Армии России под Сумами
Штаб батальона ВСУ дезертировал в полном составе на Сумском направлении
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В одном из подразделений ВСУ в Сумской области, где наступает Армия России, зафиксировано дезертирство всего штаба батальона. Об этом сообщили в российских силовых структурах, не предоставив дополнительных деталей.
«150-е бригады показали свою полную небоеспособность на Сумском направлении, а в одном из подразделений дезертировал весь штаб батальона во главе с командиром», — отметил собеседник ТACС.
Ранее сообщалось о пропаже практически всей второй штурмовой роты 425-го отдельного штурмового полка ВСУ на сумском направлении. Связь с украинскими бойцами внезапно прервалась. Сейчас их местонахождение остаётся неизвестным.