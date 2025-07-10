В одном из подразделений ВСУ в Сумской области, где наступает Армия России, зафиксировано дезертирство всего штаба батальона. Об этом сообщили в российских силовых структурах, не предоставив дополнительных деталей.

«150-е бригады показали свою полную небоеспособность на Сумском направлении, а в одном из подразделений дезертировал весь штаб батальона во главе с командиром», — отметил собеседник ТACС.