Москалькова просит папу римского и ООН помочь вернуть россиян из Сумской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила письма папе римскому Льву XIV, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу с просьбой помочь вернуть россиян с территории Украины. Омбудсмен пояснила, что сегодня на территории Сум находятся 30 наших соотечественников.

«Я направила письмо Льву XIV с просьбой о содействии в возвращении наших граждан. <…> Обратилась также к верховному комиссару ООН по правам человека, господину Тюрку, генеральному секретарю ОБСЕ», – пояснила она журналистам.

Письмо понтифику было отправлено около трёх недель назад через нунция и уже дошло. Тем временем Москалькова находится в контакте Международным комитетом Красного Креста. Она просит правозащитников проследить за тем, чтобы россияне были обеспечены всей необходимой гуманитарной помощью, получали питание, одежду и необходимые медикаменты.