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Регион
12 июля, 07:35

В гражданке с оружием: ВСУ пытаются сбежать из Сумской области под видом мирных жителей

Командир ВС РФ: Отступающие из Сумщины бойцы ВСУ маскируются под гражданских

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Чтобы незаметно уйти из зоны боевых действий в Сумской области, солдаты Вооружённых сил Украины переодеваются в гражданскую одежду. Об этом рассказал РИА «Новости» командир взвода БПЛА 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» ВС РФ с позывным Кит.

«Мы наблюдаем на видео бойцов ВСУ, которые регулярно используют гражданскую одежду, чтобы покинуть свои позиции и выйти из города незамеченными», — сказал он.

Украинские военные пытаются отступать небольшими группами, изображая из себя мирных жителей. Они продолжают нести оружие, из-за чего выглядят особенно подозрительно в зоне активных боевых действий.

Бригаду ВСУ из южнокорейцев забросили на поле боя на одном из самых горячих участков
Бригаду ВСУ из южнокорейцев забросили на поле боя на одном из самых горячих участков

Ранее стало известно, что для усиления позиций в Сумской области ВСУ перебросили туда большое количество колумбийских наёмников. По данным российских силовых структур, информацию подтверждают не только радиоперехваты, но и обнаруженные тела иностранных бойцов в лесных посадках региона.

Милена Скрипальщикова
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