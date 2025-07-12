В гражданке с оружием: ВСУ пытаются сбежать из Сумской области под видом мирных жителей
Командир ВС РФ: Отступающие из Сумщины бойцы ВСУ маскируются под гражданских
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Чтобы незаметно уйти из зоны боевых действий в Сумской области, солдаты Вооружённых сил Украины переодеваются в гражданскую одежду. Об этом рассказал РИА «Новости» командир взвода БПЛА 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» ВС РФ с позывным Кит.
«Мы наблюдаем на видео бойцов ВСУ, которые регулярно используют гражданскую одежду, чтобы покинуть свои позиции и выйти из города незамеченными», — сказал он.
Украинские военные пытаются отступать небольшими группами, изображая из себя мирных жителей. Они продолжают нести оружие, из-за чего выглядят особенно подозрительно в зоне активных боевых действий.
Ранее стало известно, что для усиления позиций в Сумской области ВСУ перебросили туда большое количество колумбийских наёмников. По данным российских силовых структур, информацию подтверждают не только радиоперехваты, но и обнаруженные тела иностранных бойцов в лесных посадках региона.