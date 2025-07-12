Чтобы незаметно уйти из зоны боевых действий в Сумской области, солдаты Вооружённых сил Украины переодеваются в гражданскую одежду. Об этом рассказал РИА «Новости» командир взвода БПЛА 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» ВС РФ с позывным Кит.

«Мы наблюдаем на видео бойцов ВСУ, которые регулярно используют гражданскую одежду, чтобы покинуть свои позиции и выйти из города незамеченными», — сказал он.

Украинские военные пытаются отступать небольшими группами, изображая из себя мирных жителей. Они продолжают нести оружие, из-за чего выглядят особенно подозрительно в зоне активных боевых действий.