Во время допросов задержанных украинских военнослужащих выяснилось, что в районе Сумской области действуют вооружённые группы, состоящие из выходцев из Южной Кореи. Российские силовые ведомства узнали, что отдельный разведывательный батальон с южнокорейцами располагается неподалёку от села Садки.