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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 июля, 05:47

Бригаду ВСУ из южнокорейцев забросили на поле боя на одном из самых горячих участков

Южнокорейские наёмники замечены в рядах ВСУ в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock for you

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock for you

Во время допросов задержанных украинских военнослужащих выяснилось, что в районе Сумской области действуют вооружённые группы, состоящие из выходцев из Южной Кореи. Российские силовые ведомства узнали, что отдельный разведывательный батальон с южнокорейцами располагается неподалёку от села Садки.

«В составе 132-го ОРБ в районе села Садки действуют группы наёмников — выходцев из Южной Кореи», — сообщил ТAСС представитель силового ведомства.

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В районе села Садки украинская армия испытывает большие трудности. Ранее ВС РФ там разгромили почти полностью целую бригаду десантников ВСУ. Речь идёт о подразделении из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которое считается весьма боеспособным.

Владимир Озеров
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