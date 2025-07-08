Бригаду ВСУ из южнокорейцев забросили на поле боя на одном из самых горячих участков
Южнокорейские наёмники замечены в рядах ВСУ в Сумской области
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Во время допросов задержанных украинских военнослужащих выяснилось, что в районе Сумской области действуют вооружённые группы, состоящие из выходцев из Южной Кореи. Российские силовые ведомства узнали, что отдельный разведывательный батальон с южнокорейцами располагается неподалёку от села Садки.
«В составе 132-го ОРБ в районе села Садки действуют группы наёмников — выходцев из Южной Кореи», — сообщил ТAСС представитель силового ведомства.
В районе села Садки украинская армия испытывает большие трудности. Ранее ВС РФ там разгромили почти полностью целую бригаду десантников ВСУ. Речь идёт о подразделении из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которое считается весьма боеспособным.