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7 июля, 08:14

Разгром у Садков: Украинская десантная бригада потеряла почти весь состав

ТАСС: Десантно-штурмовая бригада ВСУ понесла значительные потери у Садков

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

2-й батальон 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ значительно сократил численность личного состава в районе села Садки. Об этом сообщили российские силовые ведомства, на которые ссылается ТАСС.

По информации источника, выводы о масштабах потерь сделаны на основе изучения публикуемых на Украине некрологов. Речь идёт о подразделении, входящем в состав 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая считается одним из наиболее боеспособных формирований ВСУ.

«Анализ некрологов украинских националистов показал, что в окрестностях села Садки колоссальные потери понёс 2-й десантно-штурмовой батальон 80-й ОДШБр», — заявил представитель силовых структур.

Конкретные цифры потерь не называются, но используемое определение «колоссальные» свидетельствует о значительном снижении боеспособности украинских боевиков. Село Садки в Сумской области уже не первый месяц остаётся зоной активных боевых действий на этом участке фронта.

В то же время официального подтверждения от украинской стороны о масштабах потерь данного подразделения не поступало.

ВСУ срочно перебрасывают подкрепление на Сумское направление
ВСУ срочно перебрасывают подкрепление на Сумское направление

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли значительный урон силам ВСУ в Сумской области. По данным Минобороны, активные боевые действия велись сразу на нескольких направлениях: в районах Храповщины, Кондратовки, Бессаловки, Садков, Новой Сечи и Андреевки.

Алиса Хуссаин
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