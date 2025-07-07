2-й батальон 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ значительно сократил численность личного состава в районе села Садки. Об этом сообщили российские силовые ведомства, на которые ссылается ТАСС.

По информации источника, выводы о масштабах потерь сделаны на основе изучения публикуемых на Украине некрологов. Речь идёт о подразделении, входящем в состав 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая считается одним из наиболее боеспособных формирований ВСУ.

«Анализ некрологов украинских националистов показал, что в окрестностях села Садки колоссальные потери понёс 2-й десантно-штурмовой батальон 80-й ОДШБр», — заявил представитель силовых структур.

Конкретные цифры потерь не называются, но используемое определение «колоссальные» свидетельствует о значительном снижении боеспособности украинских боевиков. Село Садки в Сумской области уже не первый месяц остаётся зоной активных боевых действий на этом участке фронта.

В то же время официального подтверждения от украинской стороны о масштабах потерь данного подразделения не поступало.