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5 июля, 09:25

В Минобороны сообщили об успехах бойцов «Севера» в Сумской области

Минобороны РФ: Группировка «Север» улучшила позиции в Сумской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Подразделения российской группировки «Север» усилили контроль на переднем крае в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» в Сумской области улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, под удар попали механизированная и десантно-штурмовая бригады, а также штурмовой полк и тероборона Украины. Бои шли в районах Храповщины, Кондратовки, Бессаловки, Садков, Новой Сечи и Андреевки.

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Ранее в районе Конотопа в Сумской области российские военные нанесли точечный удар по объекту ВСУ, который занимался производством беспилотников и комплектующих к ним. По данным Минобороны, атаку провели с помощью БПЛА «Герань-2». Уничтоженный цех был одним из ключевых элементов украинской инфраструктуры для сборки дронов, его ликвидация значительно ослабит ударные возможности ВСУ. Сейчас уточняются последствия удара.

Милена Скрипальщикова
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