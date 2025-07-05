В Минобороны сообщили об успехах бойцов «Севера» в Сумской области

Подразделения российской группировки «Север» усилили контроль на переднем крае в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» в Сумской области улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, под удар попали механизированная и десантно-штурмовая бригады, а также штурмовой полк и тероборона Украины. Бои шли в районах Храповщины, Кондратовки, Бессаловки, Садков, Новой Сечи и Андреевки.