ВСУ срочно перебрасывают подкрепление на Сумское направление
ВСУ усиливают группировку в Сумской области на фоне продвижения российских войск
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По данным российских силовых структур, украинское командование направило подразделения 93-й механизированной и 406-й артиллерийской бригад морской пехоты на Сумское направление для усиления своих позиций.
Как сообщил источник ТАСС, ВСУ стремятся укрепить свою группировку в Сумской области, чтобы замедлить наступление российских бойцов из соединения «Север». Несмотря на это, подразделения «Севера» продолжают решительно продвигаться к областному центру, преодолевая сопротивление противника.
Ранее украинские силы уже предпринимали попытки прорваться на приграничные территории России. В частности, одна из штурмовых групп ВСУ пыталась закрепиться в населённом пункте Тёткино Курской области. По данным ресурса «Северный канал», связанным с одноимённой группировкой ВС РФ, атака была отбита — украинские военные понесли потери и отступили после массированного огневого удара.