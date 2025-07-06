По данным российских силовых структур, украинское командование направило подразделения 93-й механизированной и 406-й артиллерийской бригад морской пехоты на Сумское направление для усиления своих позиций.

Как сообщил источник ТАСС, ВСУ стремятся укрепить свою группировку в Сумской области, чтобы замедлить наступление российских бойцов из соединения «Север». Несмотря на это, подразделения «Севера» продолжают решительно продвигаться к областному центру, преодолевая сопротивление противника.