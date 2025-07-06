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Регион
6 июля, 07:46

ВСУ срочно перебрасывают подкрепление на Сумское направление

ВСУ усиливают группировку в Сумской области на фоне продвижения российских войск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

По данным российских силовых структур, украинское командование направило подразделения 93-й механизированной и 406-й артиллерийской бригад морской пехоты на Сумское направление для усиления своих позиций.

Как сообщил источник ТАСС, ВСУ стремятся укрепить свою группировку в Сумской области, чтобы замедлить наступление российских бойцов из соединения «Север». Несмотря на это, подразделения «Севера» продолжают решительно продвигаться к областному центру, преодолевая сопротивление противника.

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Ранее украинские силы уже предпринимали попытки прорваться на приграничные территории России. В частности, одна из штурмовых групп ВСУ пыталась закрепиться в населённом пункте Тёткино Курской области. По данным ресурса «Северный канал», связанным с одноимённой группировкой ВС РФ, атака была отбита — украинские военные понесли потери и отступили после массированного огневого удара.

Милена Скрипальщикова
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