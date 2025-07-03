ВСУ «обломали зубы» в попытке занять Тёткино

ВСУ в очередной раз попытались прорваться в Курскую область и закрепиться в населённом пункте Тёткино. Об этом пишет ресурс «Северный канал», связанный с войсковой группировкой «Север» ВС РФ.

Иногда в зоне СВО происходят по-настоящему мистические события. Ранее Life.ru рассказывал, что на Сумском направлении при загадочных обстоятельствах пропала вторая штурмовая рота (до 200 военнослужащих) 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. Близкие военнослужащих говорят, что связь с подразделением внезапно пропала и с тех пор об их судьбе ничего неизвестно.