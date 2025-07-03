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Регион
3 июля, 09:44

ВСУ «обломали зубы» в попытке занять Тёткино

«Северный канал»: ВСУ потерпели крах при попытке прорваться к Тёткино

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

ВСУ в очередной раз попытались прорваться в Курскую область и закрепиться в населённом пункте Тёткино. Об этом пишет ресурс «Северный канал», связанный с войсковой группировкой «Север» ВС РФ.

«Враг совершает безуспешные набеги на Тёткино. Одна из штурмовых групп ВСУ попыталась прорваться в районе Бессаловки. После комплексного огневого поражения атака захлебнулась, штурм закончился откатом противника в сторону Искрисковщины», — сказано в публикации.
Потери ВСУ в первой половине 2025 года превысили 265 тыс. военнослужащих
Потери ВСУ в первой половине 2025 года превысили 265 тыс. военнослужащих

Иногда в зоне СВО происходят по-настоящему мистические события. Ранее Life.ru рассказывал, что на Сумском направлении при загадочных обстоятельствах пропала вторая штурмовая рота (до 200 военнослужащих) 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. Близкие военнослужащих говорят, что связь с подразделением внезапно пропала и с тех пор об их судьбе ничего неизвестно.

Юрий Лысенко
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