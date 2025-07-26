Российская армия освободила сразу два населённых пункта. Наши парни смогли взять под свой контроль село Зелёный Гай в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Малиевку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населённые пункты Зелёный Гай ДНР и Малиевка Днепропетровской области», — доложили в военном ведомстве в сводке от 26 июля.