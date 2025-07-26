ВС России синхронно взяли под контроль сёла в ДНР и Днепропетровской области
МО РФ: ВС РФ освободили Зелёный Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области
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Российская армия освободила сразу два населённых пункта. Наши парни смогли взять под свой контроль село Зелёный Гай в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Малиевку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населённые пункты Зелёный Гай ДНР и Малиевка Днепропетровской области», — доложили в военном ведомстве в сводке от 26 июля.
Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ освободили Новоэкономическое и Зверево в районе Красноармейска в ДНР. Информацию также подтвердили в Министерстве обороны России. Успешные наступательные действия совершили парни из группировки войск «Центр».