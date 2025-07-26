Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июля, 09:33

ВС России синхронно взяли под контроль сёла в ДНР и Днепропетровской области

МО РФ: ВС РФ освободили Зелёный Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российская армия освободила сразу два населённых пункта. Наши парни смогли взять под свой контроль село Зелёный Гай в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Малиевку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населённые пункты Зелёный Гай ДНР и Малиевка Днепропетровской области», — доложили в военном ведомстве в сводке от 26 июля.

Новости СВО. Освобождено Александро-Калиново, ВС РФ приближаются к Запорожью, странные отношения Зеленского и Ермака, 26 июля
Новости СВО. Освобождено Александро-Калиново, ВС РФ приближаются к Запорожью, странные отношения Зеленского и Ермака, 26 июля

Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ освободили Новоэкономическое и Зверево в районе Красноармейска в ДНР. Информацию также подтвердили в Министерстве обороны России. Успешные наступательные действия совершили парни из группировки войск «Центр».

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar