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Регион
24 июля, 15:46

Армия России заняла ещё два населённых пункта в ДНР

Минобороны: ВС России освободили Новоэкономическое и Зверево в ДНР

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Российские войска освободили Новоэкономическое и Зверево в районе Красноармейска в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, 24 июля в ходе наступления группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении были взяты под контроль населённые пункты Новоэкономическое и Зверево.

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Накануне сообщалось, что Армия России освободила Варачино в Сумской области. ВСУ несут в этом регионе большие потери. В частности, речь идёт о 156-й отдельной механизированной бригаде украинских вооружённых сил у Юнаковки. Этот населённый пункт имеет стратегическое значение, так как из него идёт трасса до Сум, по которой ВСУ осуществляют снабжение.

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Наталья Демьянова
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