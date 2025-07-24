Российские войска освободили Новоэкономическое и Зверево в районе Красноармейска в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, 24 июля в ходе наступления группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении были взяты под контроль населённые пункты Новоэкономическое и Зверево.

Накануне сообщалось, что Армия России освободила Варачино в Сумской области. ВСУ несут в этом регионе большие потери. В частности, речь идёт о 156-й отдельной механизированной бригаде украинских вооружённых сил у Юнаковки. Этот населённый пункт имеет стратегическое значение, так как из него идёт трасса до Сум, по которой ВСУ осуществляют снабжение.