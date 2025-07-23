За последние сутки военнослужащие российской группировки войск «Север» успешно освободили населенный пункт Варачино, расположенный в Сумской области. Информация об этом поступила из Министерства обороны Российской Федерации.

В официальном сообщении отмечается, что подразделения данной группировки осуществили активные действия, в результате которых населенный пункт был освобождён.