Армия России освободила Варачино в Сумской области
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За последние сутки военнослужащие российской группировки войск «Север» успешно освободили населенный пункт Варачино, расположенный в Сумской области. Информация об этом поступила из Министерства обороны Российской Федерации.
В официальном сообщении отмечается, что подразделения данной группировки осуществили активные действия, в результате которых населенный пункт был освобождён.
Днём ранее российские войска освободили населённый пункт Новоторецкое в ДНР. Оно перешло под контроль России благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр».