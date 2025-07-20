Армия России освободила село Белая Гора в ДНР
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Российские военнослужащие за последние сутки успешно взяли под контроль село Белая Гора в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Сейчас в населённом пункте идёт зачистка территории от вражеских солдат.
«Подразделения «Южной» группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики», — подчеркнули в ведомстве.
Раннее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за последнюю неделю освободили 10 населённых пунктов в зоне СВО: один в Харьковской области, два в Запорожской и 7 в ДНР.