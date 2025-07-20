Армия России освободила село Белая Гора в ДНР

Российские военнослужащие за последние сутки успешно взяли под контроль село Белая Гора в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Сейчас в населённом пункте идёт зачистка территории от вражеских солдат.

Новая тактика ВС РФ позволила в июне освободить максимум территорий с начала 2025 года

Новая тактика ВС РФ позволила в июне освободить максимум территорий с начала 2025 года

Раннее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за последнюю неделю освободили 10 населённых пунктов в зоне СВО: один в Харьковской области, два в Запорожской и 7 в ДНР.