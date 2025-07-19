Вооружённые силы России в июне добились максимального продвижения в зоне спецоперации с начала 2025 года. Такие данные передаёт The New York Times (NYT).

Американское издание отмечает, что за последние два месяца военнослужащие ВС РФ смогли усилить наступления на нескольких фронтах: от Сумской области на севере до Запорожской области на юге. В Днепропетровской области им удалось установиться контроль над населённым пунктом. По мнению экспертов, такие результаты связаны с эффективной авиационной поддержкой, численным превосходством армии, крылатыми ракетами и с возросшим количеством атак ударов с применением беспилотников.

ВСУ также пытается отправлять опытные подразделения, но они не справляют с натиском России. Поэтому способность Украины вести боевые действия дальше газета ставит под сомнение. Причиной стали атаки российских сил на позициях, которые постоянно держат противника в напряжении, а также «противоречивые сигналы» президента США Дональда Трампа о помощи Киеву.