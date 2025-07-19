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Опубликовано 19 июля 2025, 13:41
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Новая тактика ВС РФ позволила в июне освободить максимум территорий с начала 2025 года

NYT: За июнь ВС РФ освободили максимум территорий с начала 2025 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Вооружённые силы России в июне добились максимального продвижения в зоне спецоперации с начала 2025 года. Такие данные передаёт The New York Times (NYT).

Американское издание отмечает, что за последние два месяца военнослужащие ВС РФ смогли усилить наступления на нескольких фронтах: от Сумской области на севере до Запорожской области на юге. В Днепропетровской области им удалось установиться контроль над населённым пунктом. По мнению экспертов, такие результаты связаны с эффективной авиационной поддержкой, численным превосходством армии, крылатыми ракетами и с возросшим количеством атак ударов с применением беспилотников.

ВСУ также пытается отправлять опытные подразделения, но они не справляют с натиском России. Поэтому способность Украины вести боевые действия дальше газета ставит под сомнение. Причиной стали атаки российских сил на позициях, которые постоянно держат противника в напряжении, а также «противоречивые сигналы» президента США Дональда Трампа о помощи Киеву.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль 2395 кв. км территории Украины за 7,5 месяцев 2025 года. Это почти соответствует площади Люксембурга (2586 кв. км). Для сравнения: за весь 2024 год российские войска заняли 3388 кв. км. Таким образом, темпы продвижения в этом году пока превышают прошлогодние показатели.

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Юлия Сафиулина
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