С января по июль под контроль ВС РФ перешла территория Украины размером с Люксембург
Bild: РФ захватила в 2025 году территорию Украины размером с Люксембург
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За 7,5 месяцев 2025 года российская армия взяла под контроль 2395 кв. км территории Украины — об этом сообщает немецкое издание Bild. Это почти соответствует площади Люксембурга (2586 кв. км).
Для сравнения: за весь 2024 год российские войска заняли 3388 кв. км. Таким образом, темпы продвижения в этом году пока превышают прошлогодние показатели.
Напомним, что лишь за минувшую неделю российские войска освободили 10 населенных пунктов в зоне СВО: один — в Харьковской области, два — в Запорожской и семь — в ДНР.