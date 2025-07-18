С января по июль под контроль ВС РФ перешла территория Украины размером с Люксембург

За 7,5 месяцев 2025 года российская армия взяла под контроль 2395 кв. км территории Украины — об этом сообщает немецкое издание Bild. Это почти соответствует площади Люксембурга (2586 кв. км).

Для сравнения: за весь 2024 год российские войска заняли 3388 кв. км. Таким образом, темпы продвижения в этом году пока превышают прошлогодние показатели.