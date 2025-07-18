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Регион
Опубликовано 18 июля 2025, 09:16
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С января по июль под контроль ВС РФ перешла территория Украины размером с Люксембург

Bild: РФ захватила в 2025 году территорию Украины размером с Люксембург

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ M-Production

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ M-Production

За 7,5 месяцев 2025 года российская армия взяла под контроль 2395 кв. км территории Украины — об этом сообщает немецкое издание Bild. Это почти соответствует площади Люксембурга (2586 кв. км).

Для сравнения: за весь 2024 год российские войска заняли 3388 кв. км. Таким образом, темпы продвижения в этом году пока превышают прошлогодние показатели.

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Новости СВО. Освобождены Попов Яр, Каменское и Дегтярное, оружейный обмен Киева и Вашингтона, рабство для ВСУ, 18 июля

Напомним, что лишь за минувшую неделю российские войска освободили 10 населенных пунктов в зоне СВО: один — в Харьковской области, два — в Запорожской и семь — в ДНР.

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Марина Фещенко
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