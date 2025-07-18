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Специальная военная операция

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Опубликовано 18 июля 2025, 09:16

Российские войска за неделю освободили 10 населённых пунктов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска за минувшую неделю освободили 10 населенных пунктов в зоне СВО: один в Харьковской области, два в Запорожской и 7 в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Харьковской области освобождено Дегтярное.

В ДНР: Петровка, Николаевка, Маяк, Попов Яр, Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское.

В Запорожской области: Малиновка и Каменское.

Новости СВО. Освобождены Попов Яр, Каменское и Дегтярное, оружейный обмен Киева и Вашингтона, рабство для ВСУ, 18 июля
Новости СВО. Освобождены Попов Яр, Каменское и Дегтярное, оружейный обмен Киева и Вашингтона, рабство для ВСУ, 18 июля

А 7 июля Армия России освободила Дачное — это первый населённый пункт в Днепропетровской области. Успех был достигнут благодаря дерзким и слаженным действиям подразделений.

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Александра Вишнякова
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