«Проявили настоящую стойкость»: Белоусов обратился к героям битвы за Малиновку

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных, участвовавших в освобождении села Малиновка в Запорожской области. Он поблагодарил их за мужество, героизм и самоотверженность. Соответствующую телеграмму министра публикует Минобороны РФ.

«Каждый из вас внёс свой вклад, проявив героизм и самоотверженность, доказав, что наши Вооружённые Силы способны на решительные и эффективные действия. В тяжёлых условиях вы проявили настоящую стойкость, воинское мастерство и несгибаемую волю к победе», — говорится в тексте.

Белоусов выразил благодарность командирам и личному составу 38-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, а также 1466-го гвардейского мотострелкового полка. По словам чиновника, наши военные приближают победу в зоне СВО шаг за шагом.