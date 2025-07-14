Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 11:51

«Проявили настоящую стойкость»: Белоусов обратился к героям битвы за Малиновку

Белоусов отметил героизм солдат РФ, освободивших запорожское село Малиновка

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных, участвовавших в освобождении села Малиновка в Запорожской области. Он поблагодарил их за мужество, героизм и самоотверженность. Соответствующую телеграмму министра публикует Минобороны РФ.

«Каждый из вас внёс свой вклад, проявив героизм и самоотверженность, доказав, что наши Вооружённые Силы способны на решительные и эффективные действия. В тяжёлых условиях вы проявили настоящую стойкость, воинское мастерство и несгибаемую волю к победе», — говорится в тексте.

Белоусов выразил благодарность командирам и личному составу 38-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, а также 1466-го гвардейского мотострелкового полка. По словам чиновника, наши военные приближают победу в зоне СВО шаг за шагом.

Пушилин рассказал о продвижении Армии России на двух направлениях в ДНР
Пушилин рассказал о продвижении Армии России на двух направлениях в ДНР

Как сообщили в Минобороны РФ, Российская армия в ходе наступления освободила Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области. Маяк взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр», которые продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. А в Запорожье отличились солдаты «Востока».

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Андрей Белоусов
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar