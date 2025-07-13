Пушилин рассказал о продвижении Армии России на двух направлениях в ДНР

Российские военные уверенно продвигаются на Красноармейском и Константиновском направлениях в ДНР и продолжают укреплять свои позиции. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин.

«На Красноармейском направлении продолжается охват населённого пункта, и мы видим действия противника, который постоянно пытается контратаковать. Но тем не менее наши подразделения уверенно продвигаются вперёд. Это касается и Константиновского направления, где есть положительные тенденции в районе населённого пункта Яблоновка», — сказал он в своём телеграм-канале.

Вместе с тем Пушилин отметил, что после освобождения Зелёной Долины у военных будет больше возможностей, чтобы перерезать логистику ВСУ. Улучшение позиции наблюдается и на Великоновосёловском направлении и в сторону Днепропетровской области. По словам главы ДНР, на данный момент продолжаются бои в Часовом Яре, наиболее ожесточённые происходят на южном фланге.