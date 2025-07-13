Российские войска установили контроль над селом Новохатское в ДНР, выдавив оттуда подразделения ВСУ. Как сообщил Владимир Рогов, занимающий пост председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов, это событие открывает дорогу Армии России к очередному отрезку границы республики с Днепропетровской областью.

«Наши ребята после того, как выбили противника из села Грушевское, развили успех и заставили боевиков ВСУ бежать из расположенного севернее села Новохатское, открыв себе тем самым путь к ещё одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью», — подчеркнул он в беседе с РИА «Новости».