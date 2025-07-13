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Регион
13 июля, 16:08

Стало известно об освобождении Грушевского на западе ДНР

Рогов: ВС РФ выбили противника из Грушевского на границе с Днепропетровской областью

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские войска установили контроль над селом Новохатское в ДНР, выдавив оттуда подразделения ВСУ. Как сообщил Владимир Рогов, занимающий пост председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов, это событие открывает дорогу Армии России к очередному отрезку границы республики с Днепропетровской областью.

«Наши ребята после того, как выбили противника из села Грушевское, развили успех и заставили боевиков ВСУ бежать из расположенного севернее села Новохатское, открыв себе тем самым путь к ещё одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью», — подчеркнул он в беседе с РИА «Новости».

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Ранее сообщалось, что формирования группировки войск «Центр» установили контроль над населённым пунктом Николаевка под Донецком. Одновременно с этим, военнослужащие группировки «Восток» углубились в оборонительные позиции противника и вынудили ВСУ покинуть населённый пункт Карла Маркса в ДНР.

Ольга Сливченко
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