Пушилин рассказал, что даст ВС России освобождение Зелёной Долины в ДНР

Освобождение Зелёной Долины в ДНР даёт российским войскам больше возможностей для нарушения логистики ВСУ. Такое заявление сделал глава республики Денис Пушилин.

«После освобождения Зелёной Долины на Краснолиманском направлении (появилось) также больше вариантов перерезать логистику противника. И это тоже является, считаю, достаточно важным», — отметил он в своём телеграм-канале.

По словам Пушилина, Зелёная Долина — это один из тех населённых пунктов, которые играют большую роль в продвижении российских бойцов. К ним он также отнёс Николаевку, Толстой и Карл Маркс в ДНР.