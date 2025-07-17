Армия России освободила ещё три населённых пункта в зоне СВО

Министерство обороны РФ заявило, что российские войска взяли под контроль Дегтярное в Харьковской области, Каменское в Запорожской области и Попов Яр в Донецкой Народной Республике.

По информации ведомства, силы группировки «Север» заняли Дегтярное на Харьковском направлении. Группировка «Центр» в результате активных действий захватила Попов Яр в ДНР. В то же время группировка «Днепр» укрепила свои позиции и освободила Каменское в Запорожской области.