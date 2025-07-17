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Регион
17 июля, 09:48

Армия России освободила ещё три населённых пункта в зоне СВО

Минобороны: ВС РФ освободили Каменское, Дегтярное и Попов Яр

Обложка © VK / Минобороны РФ

Обложка © VK / Минобороны РФ

Министерство обороны РФ заявило, что российские войска взяли под контроль Дегтярное в Харьковской области, Каменское в Запорожской области и Попов Яр в Донецкой Народной Республике.

По информации ведомства, силы группировки «Север» заняли Дегтярное на Харьковском направлении. Группировка «Центр» в результате активных действий захватила Попов Яр в ДНР. В то же время группировка «Днепр» укрепила свои позиции и освободила Каменское в Запорожской области.

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Ранее сообщалось об усилении наступательной активности российских войск на Донецком направлении. На днях российская армия в ходе наступления освободила Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области. Кроме того, российские войска развили наступление на Cумском направлении, прорвавшись в Мирополье.

Оксана Попова
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