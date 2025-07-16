Прорыв «Востока» позволил выбить ВСУ из Новохатского в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Новохатское в ДНР
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Российские военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, взяли под контроль населённый пункт Новохатское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 июля сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.
В ведомстве отметили, что освободить Новохатское удалось благодаря успешным наступательным действиям группировки войск «Восток».
Село Новохатское находится в Великоновосёлковском. По данным на 2001 год, там проживало чуть менее 250 человек.
Напомним, накануне Минобороны сообщало, что силы группировки Восток освободили Воскресенку. А силы Южной группировки освободили Петровку. Оба населённых пункта находятся в ДНР.