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Регион
16 июля, 09:14

Прорыв «Востока» позволил выбить ВСУ из Новохатского в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Новохатское в ДНР

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Российские военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, взяли под контроль населённый пункт Новохатское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 июля сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что освободить Новохатское удалось благодаря успешным наступательным действиям группировки войск «Восток».

Село Новохатское находится в Великоновосёлковском. По данным на 2001 год, там проживало чуть менее 250 человек.

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Напомним, накануне Минобороны сообщало, что силы группировки Восток освободили Воскресенку. А силы Южной группировки освободили Петровку. Оба населённых пункта находятся в ДНР.

Никита Никонов
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