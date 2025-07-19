«Они даже не смотрят на людей»: Пленный солдат ВСУ рассказал, каких бойцов привозят на фронт
Пленный ВСУ: Киев отправляет на передовую инвалидов и мертвых
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Киев отправляет людей без разбора на передовую, даже не смотрит на них, это и инвалиды, и больные, и мёртвые. Об этом рассказал пленный ВСУ в видео, опубликованное Министерством обороны РФ.
«Они даже не смотрят на людей. Инвалид, не инвалид – не важно. Они всех… Они привозят автобусами. Просто набитыми автобусами. Они даже мёртвыми привозят. В автобусе некоторые люди умирают. Мёртвого человека привезли, а другого привезли – так…», — сказал он.
Украинский военнопленный утверждает, что на фронт отправляют людей любого возраста и состояния здоровья — от 18 до 60 лет. Он отметил, что даже тех, кто физически не способен сражаться, заставляют носить бронежилеты и отправляют в бой. Некоторые умирают прямо в автобусах, а врачебная помощь оказывается слишком поздно. По его словам, ситуация настолько критическая, что многие просто не справляются с нагрузками, а руководство продолжает безжалостно отправлять людей на фронт.
Ранее другой военнопленный рассказал, что командир второй роты 225-й бригады ВСУ — азербайджанский наёмник — откровенно заявлял об «утилизации» украинских бойцов. Он добавил, что этот командир быстро «сливал» своих подчинённых, не давая им шанса на выживание, и даже смеялся, называя происходящее утилизацией.