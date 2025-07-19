«Они даже не смотрят на людей»: Пленный солдат ВСУ рассказал, каких бойцов привозят на фронт

Киев отправляет людей без разбора на передовую, даже не смотрит на них, это и инвалиды, и больные, и мёртвые. Об этом рассказал пленный ВСУ в видео, опубликованное Министерством обороны РФ.

«Они даже не смотрят на людей. Инвалид, не инвалид – не важно. Они всех… Они привозят автобусами. Просто набитыми автобусами. Они даже мёртвыми привозят. В автобусе некоторые люди умирают. Мёртвого человека привезли, а другого привезли – так…», — сказал он.