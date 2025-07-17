Украинское командование бросило своих военнослужащих на позициях без воды и еды. Истощённым боевикам пришлось собирать дождевую воду и даже пить мочу, чтобы выжить. Об этом рассказал военнопленный ВСУ Андрей Качур.

«Три дня нет воды, потом четыре дня нет воды, пять дней, семь дней нет воды. Ни воды, ни еды. Что у нас? Лежал хлеб, который грибами зарос. И воду... дождь идёт — мы собираем. Нет дождя, что делать? Пьём мочу. И дальше всё хуже и хуже», — передаёт слова военнопленного пресс-служба Минобороны РФ.

Качур также сообщил, что он и его сослуживцы неоднократно становились жертвами обмана, когда им обещали скорое выведение из зоны боевых действий. Командование объясняло, что это произойдёт после того, как войска продвинутся вперёд, однако впоследствии они лишь отступали с занятых позиций.