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16 июля, 09:55

Украинский пленный рассказал о службе в бригаде наркоманов и алкоголиков

ТАСС: Пленный из ВСУ рассказал о службе в бригаде, собранной из алкоголиков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shurubura

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shurubura

Украинский военный Михаил Манило, который сдался в плен российским войскам, рассказал о службе в 156-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, базирующейся в Юнаковке Сумской области. По его словам, подразделение состоит в основном из людей с зависимостями. Манило сообщил, что медкомиссия оперативно признала его пригодным к службе, несмотря на 10-летнюю историю употребления наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Украинец добавил, что военкомат собрал людей со всей Украины для формирования новой бригады. Он утверждает, что среди солдат много наркоманов и алкоголиков. В украинской армии, по его словам, алкоголь можно легко купить, а наркотики — достать через знакомых.

«Они в курсе все были, все доктора, но буквально за минут 40 я прошёл все обследования. Как нам сказали в военкомате, формируется новая 156-я бригада, и туда собирают весь сброд со всей Украины. <…> Контингентнаркоманы, алкоголики», — сказал он.

По словам пленного, на передовой солдатам не доставляли ни еды, ни воды, а раненых не эвакуировали. Даже тела погибших не вывозили. В итоге Манило решил сдаться в плен, так как понял, что условия службы были крайне тяжёлыми и опасными.

Он отметил, что на участках фронта, где идут самые активные бои, часто оказываются менее подготовленные подразделения, которые командование отправляет для остановки наступления противника.

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Ранее пленный боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Медведченко заявил, что не уверен, смог бы ли он убить собственного брата, который служит в российской армии. Родственник украинского солдата обратился к российским военным с просьбой пощадить Сергея, передав координаты его пункта управления беспилотниками в Харьковской области. Медведченко отметил, что его брат добровольно вступил в ряды Вооружённых сил РФ, несмотря на то, что у него много родни на Украине.

Анастасия Никонорова
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