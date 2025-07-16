Украинский пленный рассказал о службе в бригаде наркоманов и алкоголиков
ТАСС: Пленный из ВСУ рассказал о службе в бригаде, собранной из алкоголиков
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Украинский военный Михаил Манило, который сдался в плен российским войскам, рассказал о службе в 156-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, базирующейся в Юнаковке Сумской области. По его словам, подразделение состоит в основном из людей с зависимостями. Манило сообщил, что медкомиссия оперативно признала его пригодным к службе, несмотря на 10-летнюю историю употребления наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.
Украинец добавил, что военкомат собрал людей со всей Украины для формирования новой бригады. Он утверждает, что среди солдат много наркоманов и алкоголиков. В украинской армии, по его словам, алкоголь можно легко купить, а наркотики — достать через знакомых.
«Они в курсе все были, все доктора, но буквально за минут 40 я прошёл все обследования. Как нам сказали в военкомате, формируется новая 156-я бригада, и туда собирают весь сброд со всей Украины. <…> Контингент — наркоманы, алкоголики», — сказал он.
По словам пленного, на передовой солдатам не доставляли ни еды, ни воды, а раненых не эвакуировали. Даже тела погибших не вывозили. В итоге Манило решил сдаться в плен, так как понял, что условия службы были крайне тяжёлыми и опасными.
Он отметил, что на участках фронта, где идут самые активные бои, часто оказываются менее подготовленные подразделения, которые командование отправляет для остановки наступления противника.
Ранее пленный боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Медведченко заявил, что не уверен, смог бы ли он убить собственного брата, который служит в российской армии. Родственник украинского солдата обратился к российским военным с просьбой пощадить Сергея, передав координаты его пункта управления беспилотниками в Харьковской области. Медведченко отметил, что его брат добровольно вступил в ряды Вооружённых сил РФ, несмотря на то, что у него много родни на Украине.