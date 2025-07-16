Украинский военный Михаил Манило, который сдался в плен российским войскам, рассказал о службе в 156-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, базирующейся в Юнаковке Сумской области. По его словам, подразделение состоит в основном из людей с зависимостями. Манило сообщил, что медкомиссия оперативно признала его пригодным к службе, несмотря на 10-летнюю историю употребления наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Украинец добавил, что военкомат собрал людей со всей Украины для формирования новой бригады. Он утверждает, что среди солдат много наркоманов и алкоголиков. В украинской армии, по его словам, алкоголь можно легко купить, а наркотики — достать через знакомых.

«Они в курсе все были, все доктора, но буквально за минут 40 я прошёл все обследования. Как нам сказали в военкомате, формируется новая 156-я бригада, и туда собирают весь сброд со всей Украины. <…> Контингент — наркоманы, алкоголики», — сказал он.

По словам пленного, на передовой солдатам не доставляли ни еды, ни воды, а раненых не эвакуировали. Даже тела погибших не вывозили. В итоге Манило решил сдаться в плен, так как понял, что условия службы были крайне тяжёлыми и опасными.

Он отметил, что на участках фронта, где идут самые активные бои, часто оказываются менее подготовленные подразделения, которые командование отправляет для остановки наступления противника.