Пленный из ВСУ заявил, что сомневается в своей способности убить родного брата, служащего в ВС РФ

Сдавшийся в плен боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Медведченко признался, что сомневается в своей способности убить родного брата, служащего в рядах Армии России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рассказ Медведченко, сдавшегося бойцам группировки войск «Север».

Брат украинского военнослужащего обратился к российским силовикам с просьбой сохранить жизнь родственнику, предоставив координаты его пункта управления БПЛА в Харьковской области. Сам Медведченко поделился, что его брат добровольно поступил на службу в Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ), несмотря на наличие большого количества родственников на Украине.

«Пример моей семьи — это наглядное доказательство, что идёт братоубийственная война. Не знаю, (смог бы убить брата. — Прим. Life.ru), в камеру не видно, на кого летит (дрон. — Прим. Life.ru)», — сообщил Медведченко.

Пленный также уточнил, что после пленения с ним хорошо обращаются и предоставили возможность связаться с родственниками.