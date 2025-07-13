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12 июля, 21:19

Пленный из ВСУ заявил, что сомневается в своей способности убить родного брата, служащего в ВС РФ

Пленный боец ВСУ Медведченко: Не уверен, что смог бы убить брата из ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Сдавшийся в плен боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Медведченко признался, что сомневается в своей способности убить родного брата, служащего в рядах Армии России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рассказ Медведченко, сдавшегося бойцам группировки войск «Север».

Брат украинского военнослужащего обратился к российским силовикам с просьбой сохранить жизнь родственнику, предоставив координаты его пункта управления БПЛА в Харьковской области. Сам Медведченко поделился, что его брат добровольно поступил на службу в Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ), несмотря на наличие большого количества родственников на Украине.

«Пример моей семьи — это наглядное доказательство, что идёт братоубийственная война. Не знаю, (смог бы убить брата. — Прим. Life.ru), в камеру не видно, на кого летит (дрон. — Прим. Life.ru)», — сообщил Медведченко.

Пленный также уточнил, что после пленения с ним хорошо обращаются и предоставили возможность связаться с родственниками.

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Ранее украинский военнопленный Александр Пархоменко рассказал о тяжёлых условиях службы в подразделениях ВСУ. По его словам, бойцы сталкиваются с дефицитом продовольствия, воды и медикаментов. Он также отметил, что командование не предоставляет солдатам возможности связаться с родственниками, а отношение к личному составу оставляет желать лучшего. Пархоменко подчеркнул, что военных отправляют на передовую без должной подготовки и обеспечения, обрекая их на гибель.

Антон Голыбин
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