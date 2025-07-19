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Опубликовано 19 июля 2025, 07:58
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Пленный боец ВСУ рассказал об азербайджанском наёмнике, «утилизировавшем» украинцев

Пленный ВСУ: Наёмник из Азербайджана заявлял, что утилизирует украинцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Азербайджанский наёмник, командующий второй ротой 225-й бригады ВСУ, заявлял, что занимается утилизацией украинцев. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ из Львова Пётр Климишевский.

«В бригаде в 225-й был один наёмник-азербайджанец. У него была вторая рота (в подчинении. — Прим. Life.ru). Он вторую роту сливал очень быстро. То есть люди к нему только как резервы подтягивались, он сразу сливал их, смеялся и говорил, что это утилизация», — рассказал военнопленный в беседе с РИА «Новости».

Климишевский сообщил, что азербайджанец говорил по-русски и имел на одежде нашивку с флагом Азербайджана.

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А ранее Life.ru писал, что в рядах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ появилась мексиканская группа наёмников Miquiztli Force. А до этого стало известно, что Вооружённые силы Украины забросили 30 колумбийцев в Сумскую область для обороны от российских войск, но сами украинские формирования при этом покинули позиции.

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Мария Любицкая
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