Пленный боец ВСУ рассказал об азербайджанском наёмнике, «утилизировавшем» украинцев

«В бригаде в 225-й был один наёмник-азербайджанец. У него была вторая рота (в подчинении. — Прим. Life.ru). Он вторую роту сливал очень быстро. То есть люди к нему только как резервы подтягивались, он сразу сливал их, смеялся и говорил, что это утилизация», — рассказал военнопленный в беседе с РИА «Новости».