Мексиканские наёмники появились в составе 25-й бригады ВСУ
РИАН: В составе 25-й бригады ВСУ участие принимает отряд мексиканских наёмников
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В рядах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ служит мексиканская группа наёмников Miquiztli Force. Об этом пишет РИА «Новости».
«Не важно, что знаешь только испанский. Не важно, что не имеешь опыта воинской службы», — говорится в публикации подразделения в социальных сетях.
Согласно информации, новобранцы, успешно прошедшие отбор, проходят двухмесячный курс базовой боевой подготовки. Также на странице 25-й бригады ВСУ размещено фото, где несколько мужчин запечатлены с мексиканским флагом.
А ранее российский посол в Колумбии Николай Тавдумадзе заявил, что несмотря на международные протесты, поток колумбийских граждан, отправляющихся воевать на Украину в качестве наёмников, не сокращается. А до этого стало известно, что Вооружённые силы Украины забросили 30 колумбийцев в Сумскую область для обороны от российских войск, но сами украинские формирования при этом покинули позиции.