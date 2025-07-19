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Регион
Опубликовано 19 июля 2025, 05:44

Мексиканские наёмники появились в составе 25-й бригады ВСУ

РИАН: В составе 25-й бригады ВСУ участие принимает отряд мексиканских наёмников

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 25 окрема повiтрянодесантна Сiчеславська бригада

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 25 окрема повiтрянодесантна Сiчеславська бригада

В рядах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ служит мексиканская группа наёмников Miquiztli Force. Об этом пишет РИА «Новости».

«Не важно, что знаешь только испанский. Не важно, что не имеешь опыта воинской службы», — говорится в публикации подразделения в социальных сетях.

Согласно информации, новобранцы, успешно прошедшие отбор, проходят двухмесячный курс базовой боевой подготовки. Также на странице 25-й бригады ВСУ размещено фото, где несколько мужчин запечатлены с мексиканским флагом.

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А ранее российский посол в Колумбии Николай Тавдумадзе заявил, что несмотря на международные протесты, поток колумбийских граждан, отправляющихся воевать на Украину в качестве наёмников, не сокращается. А до этого стало известно, что Вооружённые силы Украины забросили 30 колумбийцев в Сумскую область для обороны от российских войск, но сами украинские формирования при этом покинули позиции.

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Мария Любицкая
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