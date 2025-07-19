Мексиканские наёмники появились в составе 25-й бригады ВСУ

В рядах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ служит мексиканская группа наёмников Miquiztli Force. Об этом пишет РИА «Новости».

«Не важно, что знаешь только испанский. Не важно, что не имеешь опыта воинской службы», — говорится в публикации подразделения в социальных сетях.