Посольство Украины в Перу набирает наёмников с военным опытом в ряды ВСУ

Посольство Украины в Перу занимается набором добровольцев для 25-й воздушно-десантной бригады Вооружённых сил Украины, которая участвует в боевых действиях в ДНР и Днепропетровской области. На официальном сайте дипмиссии размещена информация о наборе.

«Высокий уровень физической подготовки и мотивации. Военный опыт и опыт работы с беспилотниками», — говорится в требованиях к кандидатам.