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Опубликовано 18 июля 2025, 06:06

Посольство Украины в Перу набирает наёмников с военным опытом в ряды ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Посольство Украины в Перу занимается набором добровольцев для 25-й воздушно-десантной бригады Вооружённых сил Украины, которая участвует в боевых действиях в ДНР и Днепропетровской области. На официальном сайте дипмиссии размещена информация о наборе.

«Высокий уровень физической подготовки и мотивации. Военный опыт и опыт работы с беспилотниками», — говорится в требованиях к кандидатам.

Приглашаются мужчины, имеющие опыт военной службы, для прохождения службы в качестве пехотинцев и операторов дронов. В вакансии отмечается, что набор ведётся в срочном порядке.

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А ранее российский посол в Колумбии Николай Тавдумадзе заявил, что несмотря на международные протесты, поток колумбийских граждан, отправляющихся воевать на Украину в качестве наёмников, не сокращается. Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины забросили 30 колумбийцев в Сумскую область для обороны от российских войск, но сами украинские формирования при этом покинули позиции.

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Мария Любицкая
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