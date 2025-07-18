Посольство Украины в Перу набирает наёмников с военным опытом в ряды ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock
Посольство Украины в Перу занимается набором добровольцев для 25-й воздушно-десантной бригады Вооружённых сил Украины, которая участвует в боевых действиях в ДНР и Днепропетровской области. На официальном сайте дипмиссии размещена информация о наборе.
«Высокий уровень физической подготовки и мотивации. Военный опыт и опыт работы с беспилотниками», — говорится в требованиях к кандидатам.
Приглашаются мужчины, имеющие опыт военной службы, для прохождения службы в качестве пехотинцев и операторов дронов. В вакансии отмечается, что набор ведётся в срочном порядке.
А ранее российский посол в Колумбии Николай Тавдумадзе заявил, что несмотря на международные протесты, поток колумбийских граждан, отправляющихся воевать на Украину в качестве наёмников, не сокращается. Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины забросили 30 колумбийцев в Сумскую область для обороны от российских войск, но сами украинские формирования при этом покинули позиции.