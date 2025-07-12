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12 июля, 11:00

ВСУ бросили колумбийских наёмников в Сумской области на произвол судьбы

Mash: ВСУ оставили без поддержки колумбийских наёмников в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

Киевский режим забросил бригаду из 30 наёмников из Колумбии в Сумскую область для обороны от российских войск. Но при этом сами украинские формирования отступили, оставив иностранцев без поддержки. Об этом сообщает Mash.

Киев перебросил в Сумскую область колумбийских наёмников. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, колумбийцы находятся в составе 47-й бригады ВСУ на позициях в районе села Юнаковка.

Киев перебросил в Сумскую область колумбийских наёмников. Фото © Telegram / Mash

Киев перебросил в Сумскую область колумбийских наёмников. Фото © Telegram / Mash

На этом фоне украинские СМИ сообщают, что количество дезертиров из рядов ВСУ зашкаливает, речь идёт о примерно 100 тысячах случаев, большинство из которых происходит на Сумском направлении. Один из сбежавших даже угнал бронированную машину с оружием под предлогом дозаправки. Тем не менее скрыться ему не удалось, беглеца поймали в сотнях километрах от части.

Вместе с тем штурмовые бойцы ВСУ часто употребляют запрещённые вещества, чтобы успокоиться. На телах убитых находят ампулы с наркотиками, некоторые из которых оказывают обезболивающее действие.

В гражданке с оружием: ВСУ пытаются сбежать из Сумской области под видом мирных жителей
В гражданке с оружием: ВСУ пытаются сбежать из Сумской области под видом мирных жителей

Ранее стало известно, что Украина продолжает привлекать наёмников из стран Латинской Америки. Как рассказал военно-политический эксперт, большинство иностранцев вступают в ряды ВСУ, поскольку на родине им угрожает тюремное заключение. Часть из них серьёзные бойцы, у которых есть опыт, но преобладающее количество те, кто скрываются от уголовной ответственности в своей стране или ищут приключения.

Юлия Сафиулина
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