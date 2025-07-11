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11 июля, 12:37

«Беглецы от закона»: Стало известно, что скрывают иностранные наёмники в рядах ВСУ

Военэксперт Гагин: Наёмники ВСУ из Латинской Америки бегут в Киев от закона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / James Wagstaff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / James Wagstaff

Украинская армия продолжает привлекать наёмников из стран Латинской Америки. Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин. По его словам, многим из этих иностранных специалистов угрожает тюремное заключение в их родных странах.

«Достаточно серьёзное количество присутствует наёмников. Украина активно рекрутирует страны Латинской Америки», — приводит kp.ru слова специалиста.

Эксперт также заявил, что качество мобилизованных украинских военнослужащих оставляет желать лучшего. По его словам, чаще всего в ряды ВСУ идут люди пожилого возраста. При этом наёмники Киева из Латинской Америки обладают разными квалификацией и опытом. Гагин в эфире радио «Комсомольская правда» пояснил, что среди них есть и серьёзные бойцы, которые, видимо, раньше участвовали в бандитских группировках или служили в армии, но есть и большое количество искателей приключений или беглецов от уголовной ответственности в своей стране.

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Ранее Life.ru сообщал, что для усиления оборонительных возможностей Сумской области украинская сторона привлекла значительное количество иностранных бойцов из Колумбии. Помимо оказания содействия в разрешении локальных задач, эти бойцы принимают участие в более масштабных и стратегически значимых операциях.

Александра Мышляева
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