Украинская армия продолжает привлекать наёмников из стран Латинской Америки. Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин. По его словам, многим из этих иностранных специалистов угрожает тюремное заключение в их родных странах.

Эксперт также заявил, что качество мобилизованных украинских военнослужащих оставляет желать лучшего. По его словам, чаще всего в ряды ВСУ идут люди пожилого возраста. При этом наёмники Киева из Латинской Америки обладают разными квалификацией и опытом. Гагин в эфире радио «Комсомольская правда» пояснил, что среди них есть и серьёзные бойцы, которые, видимо, раньше участвовали в бандитских группировках или служили в армии, но есть и большое количество искателей приключений или беглецов от уголовной ответственности в своей стране.