Министерство иностранных дел Финляндии не потрудилось убирать со своего сайта методичку для тех, кто начинает служить в рядах Вооружённых сил Украины в качестве наёмного солдата. При этом, данная деятельность с точки зрения законом в стране не запрещена.

На сайте министерства всё ещё красуется документ под названием «Информация для добровольцев», опубликованные в феврале 2024 года. В нём под «добровольцами» подразумеваются граждане, решившие сражаться за Украину.