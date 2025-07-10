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Регион
10 июля, 05:50

Финнам дали инструкцию, как умирать за Украину без надежды на помощь даже при ранении

МИД Финляндии оставил на сайте инструкцию для воюющих в рядах ВСУ наёмников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Министерство иностранных дел Финляндии не потрудилось убирать со своего сайта методичку для тех, кто начинает служить в рядах Вооружённых сил Украины в качестве наёмного солдата. При этом, данная деятельность с точки зрения законом в стране не запрещена.

На сайте министерства всё ещё красуется документ под названием «Информация для добровольцев», опубликованные в феврале 2024 года. В нём под «добровольцами» подразумеваются граждане, решившие сражаться за Украину.

Интересно, что официально финские власти не одобряют поездки своих граждан в эпицентр боевых действий. В методичке прописано, что вся ответственность за жизнь и здоровье легиона лежит на нём самом. Финляндия не обещает помощь наёмникам, получившим ранения во время боевых действий за ВСУ. Тем временем чудом выжившие финские легионеры в ужасе бегут с Украины.

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Андрей Бражников
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