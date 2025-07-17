Посол раскрыл масштабы участия колумбийских наёмников ВСУ в боях на Украине
Посол Тавдумадзе: Поток колумбийских наёмников на Украину не ослабевает
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Несмотря на международные протесты, поток колумбийских граждан, отправляющихся воевать на Украину в качестве наёмников, не сокращается. Об этом заявил российский посол в Боготе Николай Тавдумадзе в интервью РИА «Новости».
«С огромным сожалением приходится констатировать, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину для участия в качестве наёмников в боевых действиях против российских войск, сохраняется на высоком уровне», — подчеркнул дипломат.
При этом официальный представитель Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра признал, что власти страны не располагают точными данными о количестве своих граждан, участвующих в конфликте. Ситуация вызывает растущее беспокойство среди родственников наёмников — в конце марта они провели акцию протеста у здания МИД Колумбии, требуя от правительства информации о судьбе пропавших бойцов.
Ранее в ходе боёв за село Карла Маркса в ДНР военнослужащие российской группировки «Восток» взяли в плен иностранных наёмников, сражавшихся на стороне ВСУ. Разведчик с позывным Хаски сообщил в интервью Минобороны РФ, что сопротивление противника, укрывшегося в одном из домов, было подавлено в течение пяти минут, после чего наёмники сдались.