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Регион
17 июля, 05:56

Посол раскрыл масштабы участия колумбийских наёмников ВСУ в боях на Украине

Посол Тавдумадзе: Поток колумбийских наёмников на Украину не ослабевает

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Tadevosyan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Tadevosyan

Несмотря на международные протесты, поток колумбийских граждан, отправляющихся воевать на Украину в качестве наёмников, не сокращается. Об этом заявил российский посол в Боготе Николай Тавдумадзе в интервью РИА «Новости».

«С огромным сожалением приходится констатировать, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину для участия в качестве наёмников в боевых действиях против российских войск, сохраняется на высоком уровне», — подчеркнул дипломат.

При этом официальный представитель Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра признал, что власти страны не располагают точными данными о количестве своих граждан, участвующих в конфликте. Ситуация вызывает растущее беспокойство среди родственников наёмников — в конце марта они провели акцию протеста у здания МИД Колумбии, требуя от правительства информации о судьбе пропавших бойцов.

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«Не умирать приехали»: Командиров ВСУ обвинили в убийстве иностранных наёмников

Ранее в ходе боёв за село Карла Маркса в ДНР военнослужащие российской группировки «Восток» взяли в плен иностранных наёмников, сражавшихся на стороне ВСУ. Разведчик с позывным Хаски сообщил в интервью Минобороны РФ, что сопротивление противника, укрывшегося в одном из домов, было подавлено в течение пяти минут, после чего наёмники сдались.

Алиса Хуссаин
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