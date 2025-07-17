Несмотря на международные протесты, поток колумбийских граждан, отправляющихся воевать на Украину в качестве наёмников, не сокращается. Об этом заявил российский посол в Боготе Николай Тавдумадзе в интервью РИА «Новости».

«С огромным сожалением приходится констатировать, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину для участия в качестве наёмников в боевых действиях против российских войск, сохраняется на высоком уровне», — подчеркнул дипломат.

При этом официальный представитель Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра признал, что власти страны не располагают точными данными о количестве своих граждан, участвующих в конфликте. Ситуация вызывает растущее беспокойство среди родственников наёмников — в конце марта они провели акцию протеста у здания МИД Колумбии, требуя от правительства информации о судьбе пропавших бойцов.