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15 июля, 12:08

«Не умирать приехали»: Командиров ВСУ обвинили в убийстве иностранных наёмников

Обозреватель Шлепченко: Командиры ВСУ сами убивают иностранных наёмников

Боец ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

Боец ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

Благодаря умелым действиям Армии России иностранные наёмники ВСУ массово гибнут в ходе СВО. Однако достаётся им не только от солдат, дронов, ракет и артиллерии ВС РФ. Порой «гастролёров» ликвидируют сами украинские командиры. Об этом рассказал военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

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«Конфликты у них с ВСУ происходят систематически. В первую очередь потому что, ну, они ж туда не умирать приехали, правильно? Они ж туда повоевать приехали, на сафари, за крутыми фоточками, за всем остальным», — сыронизировал эксперт.

По его словам, наёмники зачастую отказываются выполнять приказы командиров, отправляющих их на верную смерть, из-за чего вспыхивают конфликты. Кроме того, иностранцев привлекают к службе в заградотрядах, чтобы мобилизованные украинцы не разбежались с поля боя, соответственно, по ним стреляют в ответ.

Telegraph: Тайна гибели британского наёмника ВСУ Чедвика остаётся нераскрытой
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Напомним, в 2023 году в водоёме на Украине обнаружили тело британского наёмника. Джордан Чедвик лежал со связанными за спиной руками. По одной из версий его пытал и убил товарищ по службе. Истязания происходили с применением воды, причём жидкость в лёгких отличалась от той, в которой плавал труп. А недавно всплыли новые подробности гибели британского наёмника.

Борис Эльфанд
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