Благодаря умелым действиям Армии России иностранные наёмники ВСУ массово гибнут в ходе СВО. Однако достаётся им не только от солдат, дронов, ракет и артиллерии ВС РФ. Порой «гастролёров» ликвидируют сами украинские командиры. Об этом рассказал военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

«Конфликты у них с ВСУ происходят систематически. В первую очередь потому что, ну, они ж туда не умирать приехали, правильно? Они ж туда повоевать приехали, на сафари, за крутыми фоточками, за всем остальным», — сыронизировал эксперт.

По его словам, наёмники зачастую отказываются выполнять приказы командиров, отправляющих их на верную смерть, из-за чего вспыхивают конфликты. Кроме того, иностранцев привлекают к службе в заградотрядах, чтобы мобилизованные украинцы не разбежались с поля боя, соответственно, по ним стреляют в ответ.