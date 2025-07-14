«Ехали на сафари»: Наёмники ВСУ продержались 5 минут в бою против наших и сдались
Боец Хаски: Военные ВС РФ в селе Карла Маркса за 5 минут пленили наёмников ВСУ
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские военнослужащие группировки войск «Восток» захватили в плен иностранных наёмников ВСУ во время боевых действий за село Карла Маркса в ДНР. Об это рассказал в интервью Минобороны РФ разведчик с позывным Хаски. По его словам, противник засел в одном из домов, выкурить его оттуда удалось за пять минут.
Разведчик РФ рассказал о пленных наёмниках. Видео © пресс-служба Минобороны РФ
«Командир группы взял пленных, причём ещё и иностранных пленных, наёмники оказались. Их дом просто закидали гранатами. Они думали, что приехали на сафари, а оказалось — на войну. Постреляли пять минут и решили сдаться», — поделился солдат ВС РФ.
Напомним, 13 июля в Минобороны РФ подтвердило освобождение села Карла Маркса в ДНР. Командир разведгруппы группировки «Восток» с позывным Изи рассказал, что по данным радиоперехвата украинские солдаты получили распоряжение сжечь село, несмотря на присутствие местных жителей.