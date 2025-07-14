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14 июля, 08:01

«Я не вернусь, прощайте»: Брошенный командирами ВСУшник со слезами записал предсмертное видео

Боец ВСУ записал прощальное видео и рассказал, что командиры бросили его отряд

Обложка © Telegram / Dambiev

Обложка © Telegram / Dambiev

Украинский военнослужащий записал душераздирающее видео, в котором рассказал о плачевном положении своего подразделения и отсутствии командования на позициях под Купянском. В кадре видно, что боец серьёзно ранен, у него забинтована голова, также он морально подавлен. Ролик публикует военкор Чингис Дамбиев.

Боец ВСУ. Видео © Telegram / Dambiev

«Командование нас бросило. Ещё два дня назад они здесь крутились: командир роты и другие, — а теперь никого нет, и дозвониться ни до кого невозможно. Что делать, мы не знаем», — говорит на кадрах солдат ВСУ.

По его словам, российские войска имеют огромный перевес на фронте, наступление ВС РФ идёт уже третьи сутки, мощно работает артиллерия, тогда как у украинских бойцов не осталось боекомплектов. Украинец добавил, что он — гранатомётчик, и больше не верит в победу Киева. В финале видео мужчина расплакался и вспомнил свою маму.

«Прошу передать моей матери, Бондаренко Ирине Алексеевне... что я не вернусь. Прощайте», — сказал украинец.

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Ранее военнослужащий ВСУ Александр Сычугов, находящийся в плену, заявил о высоких потерях украинской армии на передовой. Он рассказал представителям Минобороны России, что бойцы «просто исчезают».

Татьяна Миссуми
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