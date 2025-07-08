Военнослужащий ВСУ Александр Сычугов, находящийся в плену, заявил о высоких потерях украинской армии на передовой. Он рассказал представителям Минобороны России, что бойцы «просто исчезают».

«Думаю, порядка миллиона уже погибло. Людей набирают, и они исчезают куда-то», — объяснил Сычугов.

По словам бойца, в 2023 году он обратился в военкомат за справкой, необходимой для трудоустройства на завод. Однако после прохождения медкомиссии, ему вручили документы о немедленной отправке на фронт. Он признался, что пытался избежать мобилизации, но был задержан сотрудниками военкомата.

Военнопленный уверен, что мобилизационный потенциал Украины исчерпан, и сейчас на службу призывают мужчин, приближающихся к 50 годам. Например, в его родном городе Запорожье из мужского населения остались только сотрудники военкоматов, при этом воинские кладбища ежедневно пополняются новыми могилами.