СБУ через семью военнопленного попыталась слить фальшивые координаты для ударов

Силовые структуры РФ задержали родственника украинского военнопленного Сергея Медведченко, воевавшего в составе 143-й бригады ВСУ. Он подозревается в передаче ложных координат украинских войск. Как сообщает ТАСС, жена брата Медведченко является агентом СБУ.

По имеющимся данным, житель Днепропетровской области Евгений Ефименко, чей брат находится в российском плену, обратился к российским силовикам через специальный бот. Он попросил сохранить жизнь своему брату, предоставив взамен информацию о местонахождении пункта управления БПЛА в Харьковской области.

«Сообщив нам точные координаты пункта управления БПЛА украинской армии, житель города Самар предложил передать и координаты других объектов. Однако все координаты, которые он скидывал, никак не были связаны с ВСУ или являлись многоквартирными домами», — рассказал источник ТАСС.

Это вызвало подозрения у силовиков. В ходе проверки было установлено, что сестра военнопленного давно сотрудничает с СБУ. Именно по её наводке брат передал координаты позиций дронов, чтобы завоевать доверие. Позднее, по словам собеседника, мужчина начал действовать под указаниями своей жены, передавая локации гражданской инфраструктуры под видом военных целей. Схему удалось оперативно вскрыть.