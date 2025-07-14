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14 июля, 04:08

Боец Изи: ВСУ решили сжечь село Карла Маркса в ДНР вместе с мирными жителями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ), выведенные с позиций в районе села Карла Маркса на западе ДНР, получили распоряжение сжечь его, несмотря на присутствие местных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира разведгруппы группировки «Восток» с позывным Изи.

По его словам, в перехваченных сообщениях речь шла не о возвращении утраченных позиций, а о намерении сжечь село полностью. Украинские бойцы, как утверждает командир, наносят удары по жилым зданиям, в том числе с находящимися внутри мирными гражданами. Атаки осуществляются с использованием FPV-дронов, оснащённых зажигательными боеприпасами.

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Ранее глава региона Денис Пушилин рассказал, что российские военные уверенно продвигаются на Красноармейском и Константиновском направлениях в ДНР. Он также отметил, что освобождение Зелёной Долины даёт российским войскам больше возможностей для нарушения логистики ВСУ.

Тимур Хингеев
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