Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ), выведенные с позиций в районе села Карла Маркса на западе ДНР, получили распоряжение сжечь его, несмотря на присутствие местных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира разведгруппы группировки «Восток» с позывным Изи.

По его словам, в перехваченных сообщениях речь шла не о возвращении утраченных позиций, а о намерении сжечь село полностью. Украинские бойцы, как утверждает командир, наносят удары по жилым зданиям, в том числе с находящимися внутри мирными гражданами. Атаки осуществляются с использованием FPV-дронов, оснащённых зажигательными боеприпасами.