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14 июля, 02:33

Маскировка не помогла: Спецназ ВС РФ уничтожил переодетых украинских бойцов под Харьковом

РВ: Спецназ ликвидировал переодетых бойцов ВСУ на Харьковском направлении

Подразделения специального назначения Вооружённых сил Российской Федерации на Харьковском направлении обнаружили и уничтожили группу украинских военнослужащих, переодетых в гражданскую одежду. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Кадры поражения боевиков ВСУ. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Разведывательные подразделения выявили группу подозрительных лиц и в ходе наблюдения зафиксировали момент их переодевания в военную форму. После этого дом, в котором укрывались противники, был уничтожен. Отмечается, что спецназовцы оказывают поддержку наступающим российским войскам, уничтожая места дислокации и скопления живой силы Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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Ранее российский военнослужащий благодаря восковой свече обнаружил группу солдат ВСУ, скрывавшихся в подвале одного из домов. Боец заметил дым, поднимавшийся из-под покрывала, и заподозрил, что там кто-то прячется. В подвале были обнаружены бойцы националистического батальона «Волки Да Винчи», которые были ликвидированы с применением гранаты.

Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Антон Голыбин
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