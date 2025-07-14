Подразделения специального назначения Вооружённых сил Российской Федерации на Харьковском направлении обнаружили и уничтожили группу украинских военнослужащих, переодетых в гражданскую одежду. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Разведывательные подразделения выявили группу подозрительных лиц и в ходе наблюдения зафиксировали момент их переодевания в военную форму. После этого дом, в котором укрывались противники, был уничтожен. Отмечается, что спецназовцы оказывают поддержку наступающим российским войскам, уничтожая места дислокации и скопления живой силы Вооружённых сил Украины (ВСУ).