Военнослужащая ВСУ решила вернуть Зеленскому награды в знак протеста
Медик ВСУ вернула награды Зеленскому из-за ситуации вокруг главы УПЦ
Медик Лариса Бродецкая. Обложка © Telegram/ Бондаренко: Былое и Думы
Военнослужащая ВСУ выразила публичную поддержку главе УПЦ, заявив о недопустимости давления на церковь со стороны государства. В видеообращении к Владимиру Зеленскому она объявила о возврате всех полученных от него наград, подчеркнув свою солидарность с гонимым, по ее мнению, предстоятелем УПЦ. Информацию об этом распространил политолог Константин Бондаренко.
«Ветеран войны, боевой медик Лариса Бродецкая записала видеообращение к Зеленскому, в котором заявила, что возвращает ему все награды и ордена, полученные за время его президентства, а также высказала полную поддержку преследуемому главе УПЦ», — написал Бондаренко в своём телеграм-канале.
Политолог не исключает, что подобные акции протеста могут стать массовыми. По его мнению, многие верующие активно демонстрируют своё отношение к действиям властей. В видео Бродецкая даже предложила властям лишить её гражданства в знак солидарности с митрополитом Онуфрием.
Напомним, что Служба безопасности Украины 2 июля официально сообщила о лишении митрополита Онуфрия украинского гражданства. Многие расценили этот шаг Зеленского как политический акт против УПЦ. Это решение Киева является продолжением гонений на УПЦ и её верующих, которые составляют значительное большинство граждан Украины.