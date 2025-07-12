Военнослужащая ВСУ решила вернуть Зеленскому награды в знак протеста

«Ветеран войны, боевой медик Лариса Бродецкая записала видеообращение к Зеленскому, в котором заявила, что возвращает ему все награды и ордена, полученные за время его президентства, а также высказала полную поддержку преследуемому главе УПЦ», — написал Бондаренко в своём телеграм-канале.