Ловят по прописке: Киев начал массовую рассылку повесток священникам канонической УПЦ

На Украине началась масштабная кампания по мобилизации священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своём Telegram-канале. По его словам, повестки рассылаются централизованно, а тех, кто не открыл дверь — сразу объявляют в розыск.

«Киевский режим начал массово рассылать повестки священнослужителям канонической УПЦ. Базу данных с адресами и личными данными всех клириков УПЦ по всей Украине предоставили капелланской службе сухопутных войск ВСУ. Рассылку курирует лично её руководитель – полковник ВСУ Лариса Полянская», — написал он.

Как утверждает экс-премьер, цель — либо принудительно мобилизовать священников, либо вынудить их перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ), священники которой, по словам Азарова, получили «бронь» от призыва. Священнослужители, которых не находят по месту регистрации, автоматически попадают в розыск.

Ранее в ТЦК прокомментировали насильственную мобилизацию священника УПЦ Александра Московчука. Там заявили, что она якобы была законной.