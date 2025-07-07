Ловят по прописке: Киев начал массовую рассылку повесток священникам канонической УПЦ
Азаров: Капелланская служба ВСУ массово рассылает повестки священникам УПЦ
Обложка © ТАСС / AP / Natacha Pisarenko
На Украине началась масштабная кампания по мобилизации священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своём Telegram-канале. По его словам, повестки рассылаются централизованно, а тех, кто не открыл дверь — сразу объявляют в розыск.
«Киевский режим начал массово рассылать повестки священнослужителям канонической УПЦ. Базу данных с адресами и личными данными всех клириков УПЦ по всей Украине предоставили капелланской службе сухопутных войск ВСУ. Рассылку курирует лично её руководитель – полковник ВСУ Лариса Полянская», — написал он.
Как утверждает экс-премьер, цель — либо принудительно мобилизовать священников, либо вынудить их перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ), священники которой, по словам Азарова, получили «бронь» от призыва. Священнослужители, которых не находят по месту регистрации, автоматически попадают в розыск.
Ранее в ТЦК прокомментировали насильственную мобилизацию священника УПЦ Александра Московчука. Там заявили, что она якобы была законной.
На фоне давления на каноническую УПЦ по всей Украине продолжаются захваты храмов. Ранее в Черновцах силой заняли Свято-Духовский кафедральный собор. В нападении участвовали около 50 человек в балаклавах и спортивной одежде. В результате избиений пострадали несколько священнослужителей — у одного диагностированы серьёзные ранения и сломанные рёбра, у другого повреждено лицо. Всем им потребовалась срочная медицинская помощь.