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7 июля, 12:44

Ловят по прописке: Киев начал массовую рассылку повесток священникам канонической УПЦ

Азаров: Капелланская служба ВСУ массово рассылает повестки священникам УПЦ

Обложка © ТАСС / AP / Natacha Pisarenko

Обложка © ТАСС / AP / Natacha Pisarenko

На Украине началась масштабная кампания по мобилизации священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своём Telegram-канале. По его словам, повестки рассылаются централизованно, а тех, кто не открыл дверь — сразу объявляют в розыск.

«Киевский режим начал массово рассылать повестки священнослужителям канонической УПЦ. Базу данных с адресами и личными данными всех клириков УПЦ по всей Украине предоставили капелланской службе сухопутных войск ВСУ. Рассылку курирует лично её руководитель – полковник ВСУ Лариса Полянская», — написал он.

Как утверждает экс-премьер, цель — либо принудительно мобилизовать священников, либо вынудить их перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ), священники которой, по словам Азарова, получили «бронь» от призыва. Священнослужители, которых не находят по месту регистрации, автоматически попадают в розыск.

Ранее в ТЦК прокомментировали насильственную мобилизацию священника УПЦ Александра Московчука. Там заявили, что она якобы была законной.

На Украине насильно мобилизовали ещё одного диакона УПЦ
На Украине насильно мобилизовали ещё одного диакона УПЦ

На фоне давления на каноническую УПЦ по всей Украине продолжаются захваты храмов. Ранее в Черновцах силой заняли Свято-Духовский кафедральный собор. В нападении участвовали около 50 человек в балаклавах и спортивной одежде. В результате избиений пострадали несколько священнослужителей — у одного диагностированы серьёзные ранения и сломанные рёбра, у другого повреждено лицо. Всем им потребовалась срочная медицинская помощь.

Милена Скрипальщикова
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